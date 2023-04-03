Глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев 3 апреля выступил перед журналистами, которые пришли освещать митинг за его отставку. Митингующие требовали, чтобы Ногойбаев вышел к ним сам, однако начальник пригласил всех в конференц-зал.

Глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев, скришот из прямого эфира.

Во время выступления Ногойбаев заявил, что «отдаёт отчёт своим высказыванием и несёт за них ответственность». Тем не менее он считает, что журналисты неправильно истолковали его заявление.

«Ни в коем случае я не хотел обвинить несовершеннолетних. Хотел донести, что имеются факты, что несовершеннолетние, уходя из дома, находятся в розыске и подвергаются насилию, вступают в половую связь. Тем самым происходят такие преступления. […] Я хотел бы вас призвать не искажать и неправильно не трактовать моё высказывание, тем самым вводить в заблуждение общественность», — заявил Ногойбаев.

Ногойбаев заявил, что работает в правоохранительных органах уже более 20 лет и «никогда бы не посмел обвинить несовершеннолетних в преступлении, и покрывать преступников».

«Если в моих высказываниях где-то была ошибка, прошу меня извинить», — сказал он.

Глава правозащитного центра «Кылым Шамы» Гульшайыр Абдирасулова, которая присутствовала на выступлении Ногойбаева, заявила, что он своей речью ранее «дал зелёный свет насилию». Сейчас таким заявлением в Кыргызстане очень трудно будет остановить насилие, считает она.

«Вы фактически сказали, что все жертвы насилия сами хотят этого [секса с насильником]. […] Вы сейчас нарушили главный принцип — не навреди! Вы своим заявлением на весь Кыргызстан сказали, что жертвы насилия сами этого хотят, несколько раз. […] Вы открыли зелёный коридор. Примите это во внимание, возьмите на себя ответственность. Вы возглавляете одно из крупнейших ведомств правоохранительного характера, мы в вас нуждаемся, а вы говорите, что жертвы насилия сам этого хотят», — заявила она.

Ногойбаев ответил, что «исходя из своих личных побуждений употребил единственное слово “сами”», которое опубликовали журналисты тем самым «взбудоражив общественность».

«На данный момент я поручил своим коллегами провести круглые столы по теме насилия в отношении несовершеннолетних. Я приношу свои извинения конечно, если я выразился неправильно, но я считаю, что именно вот это слово “сами” для меня послужило… Я просто выразился своими словами, не как юрист», — заявил Ногойбаев.

Журналисты уточнили, готов ли он подать в отставку, как этого требуют правозащитники. Тот ответил, что этот вопрос не обсуждается — по его словам, МВД уже назначило служебную проверку его заявления.

Что заявил Ногойбаев о несовершеннолетних девочках?

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев 31 марта в прямом эфире заявил, что малолетние девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами.

Во время пресс-конференции он отвечал на вопросы журналистов об изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке, которая совершила суицид через пять месяцев после трагедии. Ногойбаев заявил, что милиция фиксирует такие преступления и во время расследования выясняет, что девочки якобы сами соглашались на секс со взрослым мужчиной.

«В последнее время без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, потом на добровольных началах спят с ними, и потом получаются у нас такие происшествия. Конечно, сексуальная связь с несовершеннолетними влечет за собой ответственность, поэтому никто не останется безнаказанным. Даже та девочка, которая покончила жизнь самоубийством, хотела выйти замуж. Так как она несовершеннолетняя, такая ситуация произошла», — сказал он.

Однако девочки, не достигшие совершеннолетия, не могут дать согласие на секс — зачастую такой секс происходит по принуждению взрослого мужчины и является изнасилованием. Об этом говорит закон и правозащитники.

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