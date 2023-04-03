В Бишкеке у здания столичного ГУВД 3 апреля прошел митинг за отставку главы столичного ГУВД Азамата Ногойбаева.

Собравшиеся вышли на митинг из-за слов Ногойбаева о пострадавших от изнасилования несовершеннолетних девочках.

Ранее он заявил, что девочки «добровольно» вступают в половой акт со взрослыми мужчинами и из-за этого случаются «происшествия». Так он прокомментировал дело об изнасиловании 13-летней девочки в Бишкеке, которая совершила суицид через пять месяцев после трагедии.

Митингующие держали в руках плакаты: «Девочки не могут переспать — это изнасилование», «Ногойбаева в отставку» и «Столице нужен порядочный милиционер».

Позже сотрудники милиции сообщили митингующим, что Ногойбаев пригласил их пройти в конференц-зал. Однако граждане отказались: «Какой ужас, он трус, боится своих граждан. В своём кабинете сидит и выйти оттуда не может».

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: