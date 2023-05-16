Госкомитет нацбезопасности сообщил, что Иссык-Кульский районный суд принял два незаконных решения, что привело к крупному ущербу для госказны.

По информации ГКНБ, в 2015 году Иссык-Кульский райсуд вынес решение, в результате которого в частную собственность незаконно передали земельный участок площадью 8,19 гектаров на территории отеля Royal Beach в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района.

«Решение Иссык-Кульского райсуда имеет расхождение в площади передаваемого в собственность земельного участка в меньшую сторону (2,05 га), фактически судом с целью получения материальной выгоды по одному делу были вынесены два неправомерных решения с различными размерами земельных площадей», — сообщили в ГКНБ.

В результате незаконного решения суда государству нанесен ущерб в размере более 42 млн сомов.