Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере госуправления». Об этом сообщили на сайте администрации президента.

«В Кыргызстане активно развивают цифровую экономику, внедряют современные информационно-коммуникационные технологии во все отрасли и сферы, прежде всего, в госуправление», – говорится на сайте.

По данным пресс-службы, указ принят для того, чтобы совершенствовать цифровую трансформацию.

Так, согласно указу: