Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере госуправления». Об этом сообщили на сайте администрации президента.
«В Кыргызстане активно развивают цифровую экономику, внедряют современные информационно-коммуникационные технологии во все отрасли и сферы, прежде всего, в госуправление», – говорится на сайте.
По данным пресс-службы, указ принят для того, чтобы совершенствовать цифровую трансформацию.
Так, согласно указу:
- генпрокуратура в течение месяца передаст Минцифры автоматизированную информационную систему «Безопасный город»;
- Минцифры передаст функцию техсопровождения проекта «Безопасный город» госпредприятию «Инфоком»;
- с 1 июня 2023 года на одного из действующих замруководителей министерств или других госведомств передадут полномочия замруководителя по цифровому развитию;
- Минцифры будет координировать госпредприятия «Инфоком», «Инфосистемс», «Центр цифровизации и маркетинга «АгроСмарт», «Центр “единого окна”», госучреждения «Тундук», «Салык Сервис», «Кадастр», учреждение «Центр электронного здравоохранения», «Адилет сот», муниципальное предприятие «Центр цифровых технологий» в сфере цифрового развития.