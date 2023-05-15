Кыргызстанская компания «Карголайн» вошла в топ-5 поставщиков, помогающих российским авиакомпаниям обходить санкции. Она поставила в Россию запчасти на общую сумму более 1 млн долларов. Учредитель компании – бывший чиновник Азамат Алкадыров.

Кыргызстан вошел в список стран, которые помогают российским авиакомпаниям обходить санкции, выяснило российское издание «Проект». В рейтинг крупнейших поставщиков запчастей для российских самолетов также входят фирмы из ОАЭ, Таджикистана, Китая и Иордании. Вывод сделан на основе статистики коммерческого агрегатора таможенных данных ImportGenius, который содержит информацию о таможенных операциях до августа 2022 года.

Пятое место в списке поставщиков занимает компания «Карголайн» из Кыргызстана. Она была создана через месяц после начала вторжения России в Украину – 25 марта 2022 года. Учредитель компании – Азамат Алкадыров. Кроме «Карголайна» у Алкадырова есть еще одна компания «Аэротрейд», учрежденная в октябре того же года.

До августа 2019 года Алкадыров занимал должность заместителя директора Центра по климатическому финансированию Кыргызстана. Этот центр был создан правительством республики в 2014 году для привлечения климатических фондов к финансированию проектов и программ по адаптации Кыргызстана к глобальным изменениям климата.

До войны основными поставщиками запчастей для российских самолетов были американские, немецкие и французские компании. Но из-за санкций география импорта изменилась, и теперь основными партнерами авиаперевозчиков в России стали компании из Азии и Ближнего Востока. Кроме того, объем импорта сократился в десятки раз.

Лидеры российского авиарынка по числу пассажиров – компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии» – с марта по август 2022 года закупили деталей всего на $44 млн, тогда как за такой же период 2021 года только «Аэрофлот» ввез запчастей на $430 млн.