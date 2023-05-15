В Кыргызстане за рекламирование финансовой пирамиды, которая нанесла ущерб гражданам, будут штрафовать. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Такие изменения внесли в Уголовный кодекс, который 15 мая подписал президент Садыр Жапаров.

«Этот закон устанавливает ответственность за рекламирование финансовой пирамиды в СМИ и других интернет-ресурсах, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере», – говорится в сообщении.

Штрафовать нарушителей будет от 150 тысяч до 200 тысяч сомов.

Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид Жогорку Кенеш принял 5 апреля.

В справке-обосновании к законопроекту говорилось, что большинство граждан, «не имея экономической и юридической грамотности», вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды после просмотра соответствующей рекламы от публичных лиц.

По мнению разработчиков инициативы, после принятия поправок «блогеры, активисты и другие общественные личности будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов».

По данным МВД, за 2022 год было возбуждено 1 052 уголовных дела по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид.

Количество пострадавших составило свыше 1 000 человек. Причиненный материальный ущерб составил более 273 млн сомов и свыше $1 млн 579 тысяч. Из них возмещено более 481 тысячи сомов.