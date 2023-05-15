Администрация президента представила очередной вариант проекта закона «О СМИ», который не раз критиковали юристы и медиасообщества за попытку ввода цензуры.

В новом варианте законопроекта предлагается ввести норму, согласно которой СМИ и веб-сайты не должны заниматься «распространением материалов, пропагандирующих порнографию, однополые браки, наносящих вред здоровью и нравственности населения, культ насилия и жестокости».

Такой запрет содержится в статье «Недопустимость злоупотребления свободой выражения своего мнения, свободой слова и печати, получения и распространения информации».

При этом это уже не первая попытка властей ввести цензурирования информации.

В марте депутатка парламента Джамиля Исаева предложила внести поправки в некоторые законы, которые позволят штрафовать граждан «за распространение информации, вредящей несовершеннолетним».

Кроме штрафа за информацию, содержащую нецензурную брань, Исаева предлагает штрафовать за распространение информации отрицающей семейные ценности, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения» и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи.

Одна из поправок, которую предлагает Исаева, касается действующего закона о СМИ. В него она предлагает добавить, что информация, причиняющая вред физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, запрещена для распространения среди них.