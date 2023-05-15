Исламский банк развития выдаст кыргызстану $50,2 млн на реконструкцию автодороги Суусамыр – Талас – Тараз. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров.

Стороны подписали соглашение на встрече первого зампреда Кабмина Адылбека Касымалиева с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейман Аль-Джассером в Саудовской Аравии.

Сообщается, что они обсудили совместные проекты, а также поговорили о расширении дальнейшего сотрудничества.

«Стороны обоюдно подчеркнули необходимость разработки и скорейшего подписания Стратегии сотрудничества между Кыргызстаном и Исламским банком развития на период 2023-2027 годы», – говорится в сообщении Кабмина.

Ранее в Минэкономике сообщали, что Банк выдаст эту сумму в виде кредита на 25 лет. Участок, который требуется реконструировать, составляет 93 км. Дорога берет начало в Таласской области и охватывает Кара-Бууринский, Манасский и Бакай-Атинский районы.

В министерстве отмечали, что общая стоимость четвертой фазы реконструкции дороги Суусамыр — Талас — Тараз составляет $105,2 млн.

21 февраля замминистра транспорта Акуналы Досалиев на заседании комитета парламента по транспорту сообщал, что Минтранс планирует взять кредиты и у других доноров.

По словам Досалиева, у Саудовского фонда развития планируется взять кредит на $30 млн, у Фонда ОПЕК для международного развития — $15 млн.