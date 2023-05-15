Администрация президента представила уже пятый по счету вариант законопроекта «О СМИ», который уже успел вызвать критику со стороны медиасообщества Кыргызстана.

В новом варианте проекта закона есть определение, согласно которому все веб-сайты включены в СМИ. Кроме этого в документе остались нормы, по которым регистрация СМИ признается недействительной, если СМИ не прошло или отказалось от процедуры государственной перерегистрации.

Также по информации Kaktus.media, в документе говорится, что регистрацию СМИ должны проходить в Министерстве цифрового развития.

«Предусмотрена сложная процедура регистрации, необходимость предоставления массы информации, в том числе той, которую непонятно, как предоставлять веб-сайтам. Например, необходимо указать “максимальный объем средства массовой информации”», — отмечают в издании.

Одна из новых норм, предлагаемая в законопроекте — аккредитация на официальные мероприятия только тех СМИ, которые прошли госрегистрацию. При этом от регистрации освобождаются СМИ, учреждаемые госорганами, органами местного самоуправления для издания официальных сообщений и материалов, а также нормативных правовых актов.

Также в одной из статей документа появилась формулировка о том, что СМИ нельзя использовать «для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, однополые браки, наносящих вред здоровью и нравственности населения, культ насилия и жестокости».

Законопроект о СМИ

Администрация президента разработала законопроект о СМИ в сентябре 2022 года. В нем предлагается добавить норму, по которой веб-сайты должны регистрироваться наряду с традиционными СМИ, а также усложнили процедуру регистрации и перерегистрации СМИ.

Юристы тогда раскритиковали документ, так как посчитали, что с его помощью хотят «ликвидировать неугодные действующей власти веб-сайты» и вмешиваться в работу СМИ. Юристы утверждали, что этим документом власти хотят установить «жесткие запреты в отношении плюрализма мнений».

На фоне критики администрация президента согласилась создать рабочую группу для доработки проекта закона. В нее вошли члены администрации президента, представители СМИ и независимые юристы. С тех пор было уже четыре варианта документа, но по словам юристов, он почти не менялся.

В марте юристы правовой клинике «Адилет» также критиковали администрацию президента за то, что там не учли рекомендации юристов и общественности по проекту закона.