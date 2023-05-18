Издание «Азаттык» сообщило, что кыргызстанец Актилек Кадыров, отбывавший наказание в российской колонии, погиб в украинском городе Бахмут, где идут ожесточенные бои. Об этом родные погибшего сообщили журналистам 17 мая.

По их данным, погибший кыргызстанец отправился на войну через частную военную компанию (ЧВК) Вагнер. Родственники погибшего не знают когда именно он отправился на войну в Украину. Они подозревают, что осужденный мог находиться там с начала объявленной в России мобилизации в сентябре 2022 года.

«Наверное, он отправился на войну осенью. Но мы узнали об этом только в феврале [2023 года]. Его мама ждала, что сын вернется с войны в мае. Оказывается, он погиб 7 марта, но мы узнали [об этом] только 13 мая. Представители Вагнера сказали: “Мы сами доставим в Кыргызстан тело погибшего, нельзя открывать гроб”. Оказалось, что снаряд попал в его тело и обжег его», — рассказали родственники погибшего.

Кадыров находился под стражей с 2020 года и только в 2022 году, из-за затянувшегося следствия, суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

28-летний Актилек Кадыров был уроженцем Кара-Сууйского района Ошской области. Его тело должны доставить на родину 18 мая.

Кыргызстанцы, погибшие на войне в Украине

Это не первый случай, когда журналисты узнают о гибели кыргызстанца, который был завербован в ЧВК Вагнер для участия в войне за Россию против Украины.

В январе стало известно о гибели кыргызстанца Аяна Алишерова. 4 ноября 2022 года он умер в городе Бахмут в Донецкой области, которая сейчас оккупирована российскими военными.

В феврале журналисты «МедиаХаба» опубликовали видео о еще одном заключенном в России жителе Узгенского района Янгибае Рахимове. Он погиб в Бахмуте в декабре 2022 года. Его тело похоронили на малой родине в январе 2023 года.

15 февраля стало известно о гибели еще одного кыргызстанца жителя Лейлекского района Замире Чолоеве. Его родные рассказали «Азаттыкку», что он попал на войну через ЧВК Вагнер.

11 мая стало известно о гибели кыргызстанца Чынгыза Изабекова. Он отправился на войну в рядах частной военной компании (ЧВК) Вагнер в октябре-ноябре 2022 года.

В апреле родители мигрантов, отбывающих наказание в российских тюрьмах обратились к президенту Садыру Жапарову за помощью в экстрадиции их детей, находящихся в тюрьмах.

Они рассказали, что их дети после устройства на работу курьерами, «стали приманкой для русской мафии» — их задержали с наркотиками. Они обеспокоены, что заключенных могут привлечь на войну в Украине.

В апреле в российских СМИ появилась информация о том, что в миграционном центре «Сахарово» в Москве идет вербовка мигрантов на войну в Украину.

Кроме того, известно, что трудовых мигрантов из стран ЦА зовут на оккупированные россией украинские территории рыть окопы или восстанавливать разрушенные во время обстрелов и бомбежек здания.

Автор: Рустам Турсунбеков