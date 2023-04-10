«Когда мигрант подает документы на трудовой патент, сотрудники обязаны вручить ему буклет, рекламирующий военную службу, и направить в пункт оформления контракта. Те, кто соглашается, на месте подписывают договор», — передает издание.

Сотрудник центра добавил, что ранее такая агитация на войну происходила в устной форме. В случае согласия, обращение человека за патентом выделяли комментарием о согласии, а затем связывались.

За службу на войне в России против Украины предлагают зарплату в размере 190 тысяч рублей в месяц. А также разные социальные льготы после службы. Кроме этого после службы мигрант сможет получить российское гражданство в упрощенной форме.

Однако в МИД Кыргызстана уже не раз напоминали, что участие кыргызстанцев в войне за другую страну уголовно наказуемо.

Кыргызстанцы, попавшие в ЧВК Вагнера

О том, что в россии занимаются вербовкой на войну против Украины стало известно в сентябре 2022 года. При этом вербовка граждан других государств идет не в постоянную армию России, а в частную военную компанию (ЧВК) Вагнер, которой владеет бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как повар Путина.

На февраль 2023 года было известно о как минимум пяти гражданах Кыргызстана, которые погибли на войне, будучи в рядах ЧВК Вагнер.

Кроме мигрантов рабочих, известно, что в России идет вербовка граждан Центральной Азии, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

О последней таком случае сообщал «Азаттык». В издании сообщили, что погибшим был 30-летний кыргызстанец Эрлан Эрмеков.

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину началось 24 февраля 2022 года. По данным ООН на 3 апреля, за год войны погибли 22 607 человек среди мирного населения.