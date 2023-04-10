Кыргызские операторы беспилотников «Байрактар Акынджы» прошли обучение в Турции. Об этом сообщила турецкая компания, производящая беспилотники, в своём Twitter.
«Состоялась 8-я церемония выпуска Bayraktar AKINCI UCAV. Поздравляем всех турецких, азербайджанских и кыргызских стажеров, которые успешно закончили обучение и будут служить своей стране вместе с Bayraktar AKINCI», — сообщили в компании.
«Байрактар Акынджы» — это турецкий ударный беспилотник, который Турция приняла на вооружение в 2021 году. «Акынджы» — ударный боевой дрон. Грузоподъемность составляет 1 тысячу 350 килограммов, включая 400 килограммов внутренней и 950 килограммов внешней нагрузки. У дрона два турбовинтовых двигателя, каждый мощностью по 450 лошадиных сил, максимальная взлетная масса составляет 5,5 тонны.
У Кыргызстана уже есть продукция компании Baykar — беспилотники «Байрактар TB2». Они на вооружение Кыргызстана поступили в конце 2021 года. Тогда в пресс-службе президента заявили, что их купили на средства из республиканского бюджета, но не уточнили, какую именно сумму на них потратили, и сколько конкретно «Байрактаров» купили. Позже в западных источниках появились сообщения, что Кыргызстан приобрел три турецких беспилотника.
В октябре 2022 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Фейсбуке опубликовал фотографии с беспилотниками «Байрактар Акынджы» и подписал их так: «”Акынджы” наши! Спасибо братскому народу!»
В ГКНБ и в пресс-службе администрации президента отказались предоставить «Клоопу» информацию о том, закупил ли Кыргызстан эти беспилотники, на каких условиях и в каком количестве.
В сентябре 2022 года Таджикистан заявил, что Кыргызстан использовал беспилотники во время масштабных боестолкновений таджикских и кыргызских военных в Баткенской области, которые произошли в середине сентября. Кыргызская сторона не подтверждала эти сообщения, но и не опровергла их.