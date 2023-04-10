Кыргызские операторы беспилотников «Байрактар Акынджы» прошли обучение в Турции. Об этом сообщила турецкая компания, производящая беспилотники, в своём Twitter.

🎓 Bayraktar #AKINCI TİHA 8. Mezuniyet Töreni gerçekleşti.



Başarıyla mezun olan ve Bayraktar #AKINCI ile milletine hizmet edecek Türk, Azerbaycanlı ve Kırgızistanlı tüm kursiyerlerimizi tebrik ederiz. ✈️🐳🚀#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷



🎓The 8th Bayraktar AKINCI UCAV… pic.twitter.com/fBpLlnesRE — BAYKAR (@BaykarTech) April 8, 2023

«Состоялась 8-я церемония выпуска Bayraktar AKINCI UCAV. Поздравляем всех турецких, азербайджанских и кыргызских стажеров, которые успешно закончили обучение и будут служить своей стране вместе с Bayraktar AKINCI», — сообщили в компании.

«Байрактар Акынджы» — это турецкий ударный беспилотник, который Турция приняла на вооружение в 2021 году. «Акынджы» — ударный боевой дрон. Грузоподъемность составляет 1 тысячу 350 килограммов, включая 400 килограммов внутренней и 950 килограммов внешней нагрузки. У дрона два турбовинтовых двигателя, каждый мощностью по 450 лошадиных сил, максимальная взлетная масса составляет 5,5 тонны.

У Кыргызстана уже есть продукция компании Baykar — беспилотники «Байрактар TB2». Они на вооружение Кыргызстана поступили в конце 2021 года. Тогда в пресс-службе президента заявили, что их купили на средства из республиканского бюджета, но не уточнили, какую именно сумму на них потратили, и сколько конкретно «Байрактаров» купили. Позже в западных источниках появились сообщения, что Кыргызстан приобрел три турецких беспилотника.

В октябре 2022 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Фейсбуке опубликовал фотографии с беспилотниками «Байрактар Акынджы» и подписал их так: «”Акынджы” наши! Спасибо братскому народу!»

В ГКНБ и в пресс-службе администрации президента отказались предоставить «Клоопу» информацию о том, закупил ли Кыргызстан эти беспилотники, на каких условиях и в каком количестве.

В сентябре 2022 года Таджикистан заявил, что Кыргызстан использовал беспилотники во время масштабных боестолкновений таджикских и кыргызских военных в Баткенской области, которые произошли в середине сентября. Кыргызская сторона не подтверждала эти сообщения, но и не опровергла их.