На вооружение Пограничной службы ГКНБ поступили турецкие беспилотники «Акынджы» и «Аксүнгүр». Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе президента.

В прошедшие выходные глава государства Садыр Жапаров посетил базу беспилотников Погранслужбы, где осмотрел технику, а также понаблюдал за тактико-строевыми занятиями с применением «Акынжы» и «Аксүнгүр».

Жапаров отметил, что «современные, высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты, техника боевой службы и оборудование, используемые на базе, станут большим вкладом в обеспечение безопасности страны».

«В настоящее время военно-политическая ситуация в мире остается сложной. Негативные явления, такие как вооруженные конфликты в отдаленных и близлежащих регионах, использование незаконных вооруженных организаций и террористических группировок для достижения политических целей, требуют от каждого военнослужащего, на которого возложена ответственность за обеспечение границ и безопасности нашей родины, быть в состоянии повышенной готовности», — сказал он, выступая перед пограничниками.



Вместе с тем, он отметил, что Кыргызстан всегда придерживался и будет придерживаться международно-правовых принципов и норм.





Также президент заверил, что государство продолжит укреплять Вооруженные силы республики и улучшать социальное положение военнослужащих.

Кроме того, на мероприятии Жапаров наградил гражданина Турции и гендиректора компании Baykar Defence Байрактар Лютфю Халукка орденом «Данк».

В пресс-службе президента сообщили, что беспилотники «Акынджы» и «Аксүнгүр» закупили за счет республиканского бюджета. До этого Кыргызстан закупил и принял на вооружение турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB-2.

Беспилотник «Акынжы» предназначен для проведения оперативной стратегической воздушной разведки, а также нанесения ударов с воздуха по объектам противника. Максимальная скорость полета достигает 361 км/ч.

«Аксүнгүр» — это ударный беспилотник визуальной, радиоразведки и патрулирования. Он может развивать крейсерскую скорость 240 км/ч.

Оба беспилотника оснащены ракетами «земля – воздух», «воздух – воздух», способные наносить удары как по воздушным целям, так и наземным объектам, точность их поражения составляет до полуметра. Беспилотники способны выполнять боевые задачи как днем, так и ночью.

До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что Кыргызстан сейчас активно вкладывается в вооруженные силы и развивает их, приобретая военную технику и вооружение.

По его словам, на обороноспособность страны за три года потратили более 120 млрд сомов (свыше $1,3 млрд). О том, что республика закупила турецкие беспилотники Ташиев объявил еще в июне.

Автор: Рустам Турсунбеков.