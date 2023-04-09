Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал золото на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Казахстане. Он выступал в весовой категории до 77 кг по греко-римской борьбе.

Махмудов начал свое выступление со стадии 1/4 финала, где победил борца из Туркменистана Жейхуна Овездурдыева с разгромным счетом 9:1, а в полуфинале одолел японца Кодай Сакураба также с разгромным счетом 9:0.

В финале он должен был встретиться со спортсменом из Ирана Амин Явар Кавиянинежада, но иранец получил травму и отказался от схватки.

Чемпионат Азии по спортивной борьбе пройдет в Астане с 9 по 14 апреля. Медаль Махмудова первая на этом турнире для кыргызстанской сборной.

Акжол Махмудов стал уже трехкратным чемпионом Азии по греко-римской борьбе. Также он является чемпионом мира, обладателем золота Исламских игр солидарности и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.