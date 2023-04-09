Масштабы авторитарного отката поразительны. На Филиппинах Фердинанд «Бонгбонг» Маркос-младший победил на прошлогодних президентских выборах — спустя 36 лет после того, как народное восстание свергло диктатуру его отца. В Бразилии миллионы граждан до сих пор отказываются признать поражение бывшего президента Жаира Болсонару, проигравшего на выборах Луису Инасиу Луле да Силва. В Египте последние остатки сопротивления авторитаризму вытеснены в тень. На всех континентах антилиберальные политики говорят о демократии, как уходящем в глубь истории реликте.

Кризис медиа

Мы должны прилагать больше усилий, чтобы остановить этот быстрый откат демократии. Во время Второй мировой войны, когда демократия тоже была в опасности, свободный мир объединился ради формирования более мирного международного порядка. Многополярная система, основанная в 1944 году в Бреттон-Вудсе и закреплённая созданием ООН в следующем году, обеспечила десятилетия сравнительной стабильности и международного сотрудничества в сфере защиты прав человека.

Сегодня мы переживаем похожий момент, но с одним важным отличием. В ходе нынешнего конфликта между авторитаризмом и демократией бои ведутся не только на полях сражений и на политической арене, но и в социальных сетях, а также на телеэкранах. Для того чтобы демократия возобладала, абсолютно необходимы убедительные, независимые новостные средства массовой информации.

Без пользующихся доверием, беспристрастных СМИ у нас не может быть общих фактов; без общих фактов у нас не может быть политической ответственности и честных выборов; а без честных выборов демократия не может выжить.