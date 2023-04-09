Оригинал текста был впервые опубликован на сайте Project Syndicate. Перевод материал был опубликован на сайте «Новая-Европа». Материал опубликован в разделе «Колонки» – в таких публикациях выражается личное мнение автора.
Филиппинская журналистка и лауреатка Нобелевской премии Мария Ресса объясняет, почему независимые СМИ оказались в кризисе, и как это способствует росту числа диктатур.
Если бы у демократии были свои часы Судного дня, сегодня они бы показывали две минуты до полуночи. По данным института Varieties of Democracy (V-Dem), в прошлом году 72% мирового населения проживали в авторитарных странах, хотя десятилетие назад эта цифра равнялась 50%. Впервые за более чем два десятилетия в мире больше авторитарных режимов, чем либеральных демократий.
Масштабы авторитарного отката поразительны. На Филиппинах Фердинанд «Бонгбонг» Маркос-младший победил на прошлогодних президентских выборах — спустя 36 лет после того, как народное восстание свергло диктатуру его отца. В Бразилии миллионы граждан до сих пор отказываются признать поражение бывшего президента Жаира Болсонару, проигравшего на выборах Луису Инасиу Луле да Силва. В Египте последние остатки сопротивления авторитаризму вытеснены в тень. На всех континентах антилиберальные политики говорят о демократии, как уходящем в глубь истории реликте.
Кризис медиа
Мы должны прилагать больше усилий, чтобы остановить этот быстрый откат демократии. Во время Второй мировой войны, когда демократия тоже была в опасности, свободный мир объединился ради формирования более мирного международного порядка. Многополярная система, основанная в 1944 году в Бреттон-Вудсе и закреплённая созданием ООН в следующем году, обеспечила десятилетия сравнительной стабильности и международного сотрудничества в сфере защиты прав человека.
Сегодня мы переживаем похожий момент, но с одним важным отличием. В ходе нынешнего конфликта между авторитаризмом и демократией бои ведутся не только на полях сражений и на политической арене, но и в социальных сетях, а также на телеэкранах. Для того чтобы демократия возобладала, абсолютно необходимы убедительные, независимые новостные средства массовой информации.
Без пользующихся доверием, беспристрастных СМИ у нас не может быть общих фактов; без общих фактов у нас не может быть политической ответственности и честных выборов; а без честных выборов демократия не может выжить.
И тем не менее, именно в тот момент, когда мы больше всего нуждаемся в журналистике, основанной на фактах и действующей в общественных интересах, она умирает. Исчезновение рекламных доходов резко снизило способность новостных изданий информировать граждан, требовать ответственности от власть имущих, рассказывать важные истории.
Последствием краха бизнес-модели журналистики стали два десятилетия резкого уменьшения доходов, сокращения расходов и увольнений. По всему миру были закрыты тысячи новостных организаций, в то время как политические игроки скупали остальные, чтобы превратить их в машину распространения пропаганды. Согласно оценкам, один только Китай потратил с 2009 года $6,6 млрд на усиление влияния своих международных СМИ, а Россия потратила в прошлом году как минимум $1,5 млрд на те же цели.
Фонд спасения медиа
В сравнении с этими суммами международная поддержка независимой журналистики была просто ничтожной. По данным опубликованного в 2022 году доклада Центра помощи международным СМИ (сокращённо CIMA), в 2019 году объёмы такого финансирования составили $385 млн (примерно 0,3% от общей суммы помощи развитию зарубежных стран), и с тех пор они не увеличивались. Этого совершенно недостаточно.
Государственные и частные спонсоры обязаны увеличить поддержку медиаорганизаций как минимум до 1% от общей суммы глобальной помощи развитию, то есть выделять дополнительно $1 млрд в год на поддержку журналистики в общественных интересах.
Определяющая задача нашего времени — спасение демократии — должна решаться коллективными усилиями. В США провели уже второй Саммит за демократию, призванный сделать демократические страны «более адаптивными и устойчивыми». Первый саммит состоялся (виртуально) в декабре 2021 года и завершился тем, что главы ряда государств, в том числе Байден, тогдашний премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и президент Франции Эммануэль Макрон, обязались предоставить поддержку Международному фонду для СМИ с общественными интересами (IFPIM).
Фонд IFPIM — это первая в своём роде многосторонняя организация, стремящаяся повысить экономическую устойчивость новостных изданий и утвердить новую парадигму для журналистики в общественных интересах в течение ближайшего десятилетия. IFPIM получил финансовые взносы в сумме почти $50 млн от 16 финансовых доноров, в том числе семи правительств и девяти компаний и меценатов. Многие из этих спонсоров внесли столь значительный вклад в поддержку глобальных СМИ впервые. За время, прошедшее после предыдущего саммита, IFPIM профинансировал 11 новостных изданий в десяти странах, в том числе в Бразилии, Украине, Нигере, Тунисе и Колумбии.
Задача для каждого
И всё же, наши ресурсы — это лишь малая часть тех миллиардов, которые авторитарные лидеры тратят на укрепление своих сетей распространения дезинформации. Демократические страны обязаны активизироваться и выделить значительные суммы на масштабное усиление борьбы за независимые СМИ.
Здоровые демократии, которые давно поняли важность свободной прессы (в том числе страны «Большой семёрки»), обязаны мобилизовать свои огромные ресурсы на поддержку создания глобальной информационной экосистемы с повышенной устойчивостью к дезинформации.
Частные компании, чье процветание зависит от наличия достоверной информации, обязаны взять на себя важную роль в этой работе, обязавшись выделить капиталы на устранение рыночного провала, который привел к ослаблению журналистики в общественных интересах.
Поддержка СМИ, работающих в общественных интересах, — это не ностальгия по ушедшей прекрасной эпохе. Возможность получать в реальном времени доступ к достоверной информации абсолютно необходима для нормального функционирования демократии. Для защиты от поднявшейся волны авторитаризма нужны новости, основанные на фактах и легко доступные для всех.
Часы Судного дня либеральной демократии приближаются к полуночи. Мы обязаны действовать сейчас, а иначе мы будем сожалеть о нашей нерешительности в период долгой тьмы тирании, которая затем наступит.