9 апреля в Баткенской, Талаской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях проводятся выборы депутатов 14 айылных кенешей. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, будут избраны 254 депутата, из них для женщин в округах зарезервировано 97 мандатов. Всего зарегистрировано 470 кандидатов, из них 164 женщин. В список избирателей включены 72 тысячи граждан.

Для проведения выборов депутатов местных кенешей в 5-и областях страны открыли 53 избирательных участка. Голосование продлится с 8:00 до 20:00 часов.

Для расширения участия граждан на выборах впервые на выборах депутатов в аймаках Баткенского района проходит пилотное электронное голосование.

«Для наблюдения за ходом электронного голосования в здании Центризбиркома организован центр наблюдения. На сайте dobush.shailoo.gov.kg можно осуществлять мониторинг за ходом голосования в течение дня», — сообщили в ЦИК.

Ранее в Центризбиркоме рассказывали, что перед началом электронного голосования избиратель должен зарегистрироваться на сайте https://tizme.gov.kg/ и встать на учет. Также для участия в электронном голосовании необходима регистрация на госпортале «Тундук», наличие облачной электронной подписи, а также мобильное устройство или компьютер с доступом в Интернет.