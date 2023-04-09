В Министерстве иностранных дел сообщили, что в Анталье в результате ДТП погибла кыргызстанка.По данным ведомства, ДТП произошло в ночь с 7 на 8 апреля, в результате которой пострадали две гражданки Кыргызстана.

Одна из них – Б.к.А. 1993 года рождения – скончалась, а вторая Д.А. была госпитализирована с переломом ключицы и повреждением грудной клетки. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В МИД сообщили, что сейчас генконсульством совместно с близкими родственниками умершей прорабатывается вопрос отправки «Груза-200» в Кыргызстан.