Сотрудники ГКНБ задержали члена ОПГ с инициалами С.А.С. Его, как сообщили в пресс-центре Госкомитета, подозревают в вымогательстве 350 тысяч сомов у одного частного предпринимателя.

По данным ГКНБ, задержанный со своими подельниками в начале апреля насильно посадили в машину и вывезли предпринимателя на окраину Бишкека, где начали наносить телесные повреждения неустановленным железным предметом. После этого злоумышленники начали вымогать деньги у пострадавшего, а в качестве залога отобрали автомашину марки «Тойота Камри».

По этому факту ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Вымогательство». Члена ОПГ задержали при получении денег. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В ГКНБ добавили, что ищут соучастников задержанного и «продолжаются мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ».