Список стройкомпаний Дастан Бекешев выложил на своей Фейсбук-странице, где перечислил 11 фирм, указав адреса недостроенных ими домов. Нардеп при этом отметил, что «мы живем в замечательной стране, где репутацией мало кто дорожит, и государственные органы не спешат наводить порядок». Поэтому он считает, что вмешаться в это дело должен президент Кыргызстана:

«В парламенте много депутатов, которые имеют отношение к строительству. Поэтому если глава государства даст четкое указание, то мои коллеги поддержат законопроект, даже если будут не согласны. Права граждан всегда выше, чем бизнес. За невыполнение обязательств их (стройкомпании – прим. ред.) должны лишать лицензии. И необходимо изучить деятельность каждой строительной компании, чтобы предусмотреть все нюансы в соответствующем законе. Надо усилить их ответственность. Перед началом строительства они должны или доказать наличие финансов, или же иметь страховку. Пока власти не вмешаются, решить проблемы этих компаний мы не сможем».

Парламентарий добавил, что граждане должны быть внимательны при покупке квартиры «с котлована» (на этапе строительства или даже до его начала – прим. ред.) и если они передают стройкомпании свои деньги еще до получения недвижимости, то должны осознавать связанные с этим риски. Дастан Бекешев пояснил, что законодательство Кыргызстана, увы, в большинстве случаев защитить покупателя не может.