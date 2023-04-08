Оригинал материала опубликован на сайте «Азаттыка». Авторка текста Кундуз Кызылжарова.
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев составил своеобразный «черный список» строительных компаний, которые обещали возвести многоквартирные дома в Бишкеке и не выполнили свои обязательства перед дольщиками.
В связи с этим он призвал граждан быть осторожными при покупке квартир на этапе застройки.
В ответ некоторые фирмы из указанного перечня опровергли слова народного избранника и грозятся подать в суд.
Но на сегодня в столице, действительно, десятки семей испытывают трудности, так как, даже купив новую квартиру и въехав туда, они не имеют доступа к коммунальным услугам.
Список стройкомпаний Дастан Бекешев выложил на своей Фейсбук-странице, где перечислил 11 фирм, указав адреса недостроенных ими домов. Нардеп при этом отметил, что «мы живем в замечательной стране, где репутацией мало кто дорожит, и государственные органы не спешат наводить порядок». Поэтому он считает, что вмешаться в это дело должен президент Кыргызстана:
«В парламенте много депутатов, которые имеют отношение к строительству. Поэтому если глава государства даст четкое указание, то мои коллеги поддержат законопроект, даже если будут не согласны. Права граждан всегда выше, чем бизнес. За невыполнение обязательств их (стройкомпании – прим. ред.) должны лишать лицензии. И необходимо изучить деятельность каждой строительной компании, чтобы предусмотреть все нюансы в соответствующем законе. Надо усилить их ответственность. Перед началом строительства они должны или доказать наличие финансов, или же иметь страховку. Пока власти не вмешаются, решить проблемы этих компаний мы не сможем».
Парламентарий добавил, что граждане должны быть внимательны при покупке квартиры «с котлована» (на этапе строительства или даже до его начала – прим. ред.) и если они передают стройкомпании свои деньги еще до получения недвижимости, то должны осознавать связанные с этим риски. Дастан Бекешев пояснил, что законодательство Кыргызстана, увы, в большинстве случаев защитить покупателя не может.
В начале 2023 года председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров говорил, что будет разработан законопроект, регулирующий работу застройщиков, который затем внесут на рассмотрение депутатов.
Дом строят девять лет, жалобы не помогают…
Среди компаний, перечисленных Дастаном Бекешевым, есть фирма «Феркас строй», которая в 2014 году начала строить 14-этажный дом и до сих пор не завершила проект.
Бишкекчанка Гульжан Ахмеджанова – одна из тех, кто вложила деньги для покупки жилья в этом в многоквартирном объекте под названием «На Западе», расположенном на пересечении улиц Калыка Акиева и Жоомарта Боконбаева. Дольщики говорят, что не могут отыскать владельца компании ‒ гражданина Турции Ахмета Куша, который не выполнил свои обязательства:
«Хозяина дома нет. В Кыргызстане он или еще где-то, неизвестно. Все, кто купили здесь квартиры, уже замучались. Теперь думаем собрать еще денег, чтобы попытаться все-таки достроить дом. Лифты здесь не работают, условий нет. Электричество и воду мы подвели сами, но больше ничего нет. Тем, кому больше негде жить, вынуждены как-то осваиваться здесь, даже в отсутствие условий. Строительство началось в 2014 году, а 2016-м его приостановили. С тех пор мы писали заявления, жаловались, но безрезультатно».
Гражданин Турции Ахмет Куш зарегистрировал компанию «Феркас строй» в Министерстве юстиции КР в 2014 году. Но 16 июля того же года Бишкекглавархитектура заявила, что начатая этой фирмой стройка незаконна. Причиной стало то, что подрядчик не получил все разрешительные документы.
Касира Мамбетакунова тоже купила квартиру в этом доме:
«Ахмет Куш выкупил землю под этим домом, раньше здесь были частные строения. Нам он сказал, что все документы в порядке и поводов для беспокойства нет. И только когда стройку приостановили, мы поняли, что имеются проблемы. Ахмет Куш должен достроить дом или ответить по закону. У нас сейчас нет ни документов [на жилье], ни ремонта [в квартирах]. Есть те, кто брал кредиты в банке, чтобы купить жилье в этом доме. И многие теперь испытывают трудности с выплатой этих займов.
Как можно жить там, где нет никаких условий? Мы просим президента помочь решить нашу проблему. Мы уже несколько раз писали заявление в милицию, которая задерживала Ахмета Куша, но он каким-то образом смог выйти на свободу. В милиции по Ленинскому району [Бишкека] имеются наши жалобы, но это не помогло».
В милиции по поводу деятельности стройкомпании «Феркас строй» комментариев пока не предоставили. Связаться с представителями этой фирмы «Азаттыку» не удалось.
«У нас все документы в порядке»
Строительная компания «Аалам Строй» также попала в «черный список» депутата Жогорку Кенеша. Возведенный ею в 2016 году жилой комплекс «Джал-Ордо» по улице Тыналиева официально до сих пор не сдан в эксплуатацию.
Жители этих домов все еще ждут, когда им подведут обещанный газ. Этой зимой отопление у них было только в декабре и январе, а потом его подачу прекратили. Купившая в «Джал-Ордо» квартиру Айнура пожаловалась на качество строительства:
«У меня на руках договор, согласно которому стройка должна была быть завершена 31 мая 2017 года, и в течение 60 дней дом должны были сдать в эксплуатацию. Квартиры мы получили, но указанные в договоре газ и отопление нам так и не подвели. Они должны выполнить свои обязательства. К примеру, в прошлые зимы мы обогревались электричеством из-за отсутствия центрального отопления, и в месяц на это уходило по 3,5-4 тысячи сомов. Ругаясь и требуя, нам удалось прошлой осенью подвести центральное отопление. Но даже для однокомнатной квартиры его цена доходит до 6-7 тысяч сомов в месяц. Это очень дорого. И теперь мы сидим даже без этого дорогого отопления».
Когда «Азаттык» связался с «Аалам Строй» ‒ застройщиком этого комплекса, то представившийся сотрудником фирмы мужчина по имени Тилек отверг озвученные в адрес компании претензии:
«Мы не понимаем, почему нас добавили нас в этот список [опубликованный Дастаном Бекешевым]. Потому что люди уже живут, поэтому мы намерены подать в суд на депутата, который запятнал наше имя. Единственное – был спор за землю, на которой возведен «Джал-Ордо». Но в Верховном суде было доказано, что продавцы участка обманули нас. Отопление в дома тоже подведено, с юридической точки зрения у нас все в порядке».
«Мы не можем вмешиваться»
Глава Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Талантбек Иманакун уулу говорит, что вся ответственность лежит на стройкомпаниях, которые возводят дома:
«Все фирмы начинают строительство на законных основаниях, единственное – дома пока не сданы в эксплуатацию. И к нам этот вопрос не имеет отношения, этот вопрос застройщики решают сами. Представители некоторых компаний смошенничали и сбежали, а другие перессорились друг с другом. И так как это вопрос, который должен рассматриваться в гражданско-правовом порядке, то вмешиваться мы не можем. В нашем реестре они значатся как строящиеся объекты, но нигде не написано, что «в таком-то году, к такой-то дате объект должен быть сдан в эксплуатацию». Строительство может длиться 10-15 лет».
В начале 2023 года Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР признало незаконным строительство более 30 многоквартирных домов в Бишкеке. Точное количество недостроенных многоэтажек в столице неизвестно.