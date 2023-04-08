На это обратил внимание Ташиев и приехал в Октябрь. Сообщается, что Абдуллаевой выделят участок в этом селе и Ташиев построит женщине дом со всеми условиями.

«Даст Бог, в ближайшем будущем у этой семьи будет свой дом. До тех пор соответствующую поддержку будет оказывать Камчыбек Ташиев», — написал Рахманов.

Камчыбек Ташиев нередко помогает гражданам, которые оказались в трудной ситуации, но общественности не всегда известны источники средств, на которые глава ГКНБ оказывает помощь. В марте 2022 года стало известно о том, что Ташиев построил дом для жительницы села Барпы Сузакского района Гульжан Абдыразак, у которой было заболевание почек. Тогда источники средств не назывались.

Также Ташиев построил дом для матери-одиночки Гульшайыр Ташполотовой из села Улгу Сузакского района. Отмечалось, что дом построили за 33 дня, но за какие деньги также неизвестно.