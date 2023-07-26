Президент Садыр Жапаров дал очередное интервью госинформагентству «Кабар», в котором высказался о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике. Указ о ней Жапаров подписал 24 июля – согласно ему, режим ЧС будет введен с 1 августа текущего до конца 2026 года.



Глава государства заявил, что введение режима ЧС не говорит о том, что ситуация в энергетике катастрофическая, и лишь расширит полномочия Минэнерго.



«Никакой чрезвычайной ситуации нет. Этим указом мы наделили министра энергетики полномочиями оперативно принимать решения при разных обстоятельствах», — пояснил он.

Жапаров отметил, что во время режима ЧС глава Минэнерго сможет давать поручения заместителям глав других министерств и местным властям. По словам президента, без режима ЧС эта работа «тормозится и запаздывает».

Также глава государства сообщил, что к 2026 году в стране построят несколько мини-ГЭС, и это увеличит генерацию электроэнергии.



«По правде говоря, мы уже давно переживаем чрезвычайную ситуацию в энергетике, поскольку мы ее годами импортируем. Нам нужно постепенно отходить от импорта, с каждым годам сокращая его объем. Да, в этом году воды мало. Это происходит не только в Кыргызстане, но и во всем регионе. Несмотря на это, даст Бог, мы из зимы выйдем благополучно, учитывая нашу ТЭЦ, а также за счет заключенных договоров с другими странами. Поэтому нашим людям незачем беспокоиться об электричестве», — говорит он.



Жапаров добавил, что гражданам нельзя поддаваться провокационным мнениям, что зимой будет трудно из-за режима ЧС. По его словам, есть группы людей, которые ждут ошибки властей, желают, чтобы был кризис, и ищут негатив.

«Но образованная часть общества воспринимает деятельность правительства правильно и все понимает», — заключил он.



24 июля президент подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана с 1 августа до 31 декабря 2026 года. Такое решение приняли «в целях принятия экстренных мер по выводу страны из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления».



Согласно указу Минэнерго получит более широкие полномочия, в том числе право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев говорил, что Кабмин поставил перед энергетиками задачу нарастить мощности генерации и за три года стать страной, которая экспортирует электроэнергию, а не покупает её.

Ещё в ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров заявил, что энергосектор в Кыргызстане находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может.

Поэтому в стране наблюдается дефицит электричества, который пытаются закрывать импортом из соседних стран и локальными отключениями.



Однако в этом году ситуация с дефицитом может усугубиться, так как Токтогульское водохранилище, главный источник электроэнергии для страны, не наполняется.

Уже в начале июля замглавы Кабмина Бакыт Торобаев поручал соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.

