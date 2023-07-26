В мэрии Бишкека 25 июля заявили, что ситуация с подачей питьевой воды в городе стабилизировалась и все введенные ранее ограничения для объектов, расходующие большое количество воды сняты.



В муниципалитете рассказали, что ситуация с водой в городе стабилизировалась в связи с заполнением всех подпитывающих озер головного водозабора «Орто-Алыш» благодаря значительному притоку воды через реку Ала-Арча и канал Чон-Алыш.

Также в мэрии сообщили, что запланировано множество мероприятий для стабильного обеспечения населения города питьевой водой. Так, Кабмин планирует выделить земли под расширение имеющихся водозаборов.



Кроме того, муниципалитет проводит работы по бурению новых скважин, строительству водопроводных линий и насосных станций. По их словам, новые скважины дадут дополнительные ресурсы по питьевой воде.

В Бишкеке и Чуйской области с наступлением лета обострилась проблема с подачей питьевой воды, с особо острой нехваткой воды столкнулись жители расположенных на окраине столицы жилмассивов. Местные жители даже выходили на митинги, чтобы власти решили их проблему.



Чиновники столичной мэрии говорили, что для решения проблемы с нехваткой воды в Бишкеке нужно около 500 млн сомов. В ответ комитет парламента одобрил выделение только 150 млн для решения этой проблемы. Кроме того, глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что проблему с питьевой водой в Бишкеке и Чуйской области получится решить только в течение нескольких лет.

На фоне дефицита воды в Бишкеке власти временно закрыли частные бани, автомойки, бассейны и другие объекты, которые расположены в южной части города и расходуют большие объемы воды. Муниципалитет также обратился к горожанам с просьбой рационально использовать питьевую воду.