Дизейнерка Аида Сулова создала кыргызскую версию куклы «Барби» по мотивам повести писателя Чынгызы Айтматова «Джамиля». Об этом художница написала в своих соцсетях и выложила видео.

«Барби Джамиля — моя фантазия о кыргызской Барби. Есть так много замечательных кыргызских женщин и я хотела бы, чтобы у меня было больше ресурсов и времени, чтобы сделать их всех», — написала Сулова.

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Художница добавила, что Барби Джамиля была создана из сломанных частей других кукол, купленных в онлайн-магазинах, и старой одежды ее сына.

Кроме того, Сулова рассказала, что костюм для «противоречивой Барби» был вызовом для нее до тех пор пока она не увидела Барби из серии репрезентация. В этой коллекции были представлены Барби из коренных народов Америки, африканских народов и других.

В 2023 году в прокат вышел фильм «Барби», рассказывающий о проблемах гендерного неравенства и месте женщин в патриархальном мире. Фильм стал феминистским манифестом, окрашенным в розовый цвет.



Барби считается самой популярной куклой в мире. Впервые Барби представила компания Mattel на выставке игр и игрушек в Нью-Йорке 9 марта 1959 года.