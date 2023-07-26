25 июля на автодороге Таш-Көмүр — Кара-Көл легковая машина упала с обрыва. Об этом сообщил экоактивист и фотожурналист Влад Ушаков на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, неравнодушные люди, проезжавшие мимо, выстроились цепью, чтобы помочь пострадавшим выбраться из машины, упавшей с обрыва.

«Сегодня еще раз поразился способностью нашего многонационального народа быстро, безотказно и эффективно объединяться и сплачиваться перед лицом самых серьезных испытаний», — подписал Ушаков пост и прикрепил фотографии с места событий.



В пресс-службе МЧС «Клоопу» сообщили, что ДТП произошло на 403 километре трассы Бишкек — Ош в участке Кара-Жыгач. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и упал в овраг.

В результате ДТП пострадали четыре человека — три женщины и один малолетний ребенок. Одна из женщин скончалась от полученных травм, ее личность устанавливается. Пострадавших в ДТП передали медикам.