По факту смерти двух отдыхающих в одном из пансионатов Чолпон-Аты возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.



По этому делу в качестве подозреваемого задержали 16-летнего водителя моторной лодки и водворили его в ИВС до избрания меры пресечения судом.



В УВД добавили, что сотрудники милиции проводят усиленные профилактические и разъяснительные работы среди отдыхающих и водителей водных транспортов по соблюдению Правил охраны жизни людей на водных объектах.

25 июля стало известно о смерти двух отдыхающих на Иссык-Куле. По данным УВД Иссык-Кульской области, 23 июля надувной баллон «таблетка», привязанная к моторной лодке, столкнулась с теплоходом. В результате трое пассажиров «таблетки» получили травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Двое из госпитализированных умерли, а третья пострадавшая находится в отделении хирургии с сотрясением мозга, ее состояние стабильное.

По данным Минздрава, погибшими являются парень и девушка, 2000 и 2004 годов рождения.

На фоне случившегося президент Садыр Жаров дал поручение МВД и своему полпреду в Иссык-Кульской области усилить профилактические меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов.

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