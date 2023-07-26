37-летняя жительница города Ош Гульбахар Имарова опасается, что её бывший муж Алмаз Каримов может избежать наказания за то, что напал на неё с ножом и нанес десять ножевых ранений. По словам женщины, мужчина сделал заключение из психиатрической больницы, что он в этот момент якобы «находился в состоянии аффекта».



В интервью телеканалу «ОшТВ» Имарова рассказала, что и до нападения она регулярно подвергалась избиениям со стороны бывшего мужа.





По её словам, с Каримовым они поженились в 2015 году, у них родились трое детей. Они жили в России, но через пять лет женщина, не выдержав побоев, сбежала с детьми в Кыргызстан.

«Было много издевательств. Я думала прожить с ним жизнь. После рождения моей третьей дочери насилия стало больше. Я не могла выйти из дома с тремя детьми, он приходил с работы, выпивал и из-за пустяков все время начинались конфликты. Три года назад мы разошлись из-за побоев и он дал мне талак (право мужа на расторжение брачных уз в исламе). Спустя неделю после этого я сбежала из Москвы с тремя детьми, не сказав ему», — говорит Имарова.

По словам женщины, муж издевался над ней даже во время беременности, угрожая «убить ее, если она не будет жить с ним».



«Мы не жили вместе три года. В прошлом году один раз приехал и попросил показать детей, а потом сильно избил меня. Тогда он похитил ребенка, попал в милицию, дал денег, нанял адвоката и избежал наказания», — рассказывает она.

По словам Имаровой, бывший муж напал на неё с ножом 3 мая. В результате она потеряла много крови и выжила благодаря соседям.

«Он напал с ножом, когда я спала. В своих показаниях он говорит, что “я кричала на него, когда он приехал к своим детям, чтобы увидеться”, но это неправда. Меня огорчает, что он получил [заключение] о том, что находился в состоянии аффекта. Он сам пришел и напал на меня с ножом», — утверждает потерпевшая.



По факту нападения УВД Ошской области возбудило уголовное дело и арестовало подозреваемого на два месяца. В Ошском областном суде 20 июля сообщили «Клоопу», что дело поступило на рассмотрение суда.

Семейное насилие в Кыргызстане

Домашнее насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане. Лишь по официальным данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане зарегистрировали 9 тысяч 880 фактов семейного насилия.

В 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

В отчёте международной правозащитной организации Amnesty International на 2021 год отмечено, что в Кыргызстане широко распространено насилие в отношении женщин.

Анализ «Клоопа» показал, что в Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами — в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья, интимные партнеры и сожители — такие убийства называются фемицидом.

Фемицид в Кыргызстане является прямым следствием семейного насилия. Агрессоры, избивая женщин, остаются безнаказанными. Издевательства над женщинами могут длиться годами, пока все не закончится насильственной смертью зачастую женщины, а в редких случаях мужчины.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.



Авторы: Гаухар Шергазы кызы и Бакай Алмаз.

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На виду у всех. Как женщины в Кыргызстане подвергаются насилию в семье и почему виновных сложно наказать

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