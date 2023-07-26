Фигуранты Кемпир-Абадского дела обратились к послам США, Германии, Франции, Евросоюза, Еврокомиссии и Европарламента в Кыргызстане и попросили ввести персональные санкции в отношении руководства Кыргызстана и не выдавать им визы. Соответствующее открытое обращение опубликовано на странице в Фейсбуке политика Равшана Джеенбекова.

В частности, задержанные просят ввести санкции в отношении президента Садыра Жапарова, главы Кабмина Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генерального прокурора Курманкула Зулушева, главы МВД Улана Ниязбекова и членов их семей.

В письме говорится, что именно эти чиновники и политики связаны с ограничением основных свобод: нарушением прав человека, коррупцией и преследованиями активистов, журналистов, правозащитников и оппозиционных политиков.

«Мало того, что они скопировали российские законы, ограничивающие свободу слова и права человека, представители действующей авторитарной власти также привнесли в Кыргызстан негативный опыт России по преследованию гражданского общества, свободных СМИ и политических оппонентов. В результате в Кыргызстане были ограничены свобода слова, свобода собраний, свобода бизнеса и политической конкуренции», — отмечается в обращении.

В мае 2023 года стало известно, что Кыргызстан упал с 72 на 122 место во Всемирном индексе свободы прессы.

Ранее и другие международные правозащитные организации писали о том, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По их мнению, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.



Однако власти утверждают, что никакого давления нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Все фигуранты дела не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду.

На конец июня из всех обвиняемых под стражей в СИЗО-1 Бишкека остаются: Бектур Асанов, Акыл Айтбаев, Темир Махмудов, Равшан Джеенбеков, Кубанычбек Кадыров, Кенешбек Дуйшебаев, Жениш Молдокматов, Марат Баязов, Азимбек Бекназаров, Али Шабдан (Чынарбек Шабдан уулу), Эрлан Бекчоро уулу, Айданбек Акматов, Айбек Бузурманкулов и Илгиз Шаменов.