Заместитель начальника Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов заявил, что члены ОПГ уже «не крышуют» бизнес на Иссык-Куле. Об этом Исмаилов сказал на брифинге издания Sputnik Кыргызстан 26 июля.



Журналист издания спросил мнения Исмаилова о возможной связи преступных группировок с местным бизнесом и их «возникновении» в случае конфликтов в центрах отдыха.



«То, что на Иссык-Куле бизнес крышуют ОПГ, это уже старая неверная информация. Такого уже нет. Милиция на пляже в этом году, как наши отдыхающие могут уже сами лицезреть и быть свидетелями, [милиция] присутствует», — ответил Исмаилов.

Брифинг был посвящен принимаемым правительством мерам для обеспечения безопасности отдыхающих на Иссык-Куле.



25 июля стало известно о смерти двух отдыхающих в одном из пансионатов Чолпон-Аты. По данным УВД Иссык-Кульской области, 23 июля надувной баллон «таблетка», привязанная к моторной лодке, столкнулась с теплоходом. В результате трое пассажиров «таблетки» получили травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Двое из госпитализированных умерли, а третья пострадавшая находится в отделении хирургии с сотрясением мозга, ее состояние стабильное.



По данным Минздрава, погибшими являются парень и девушка, 2000 и 2004 годов рождения.

После трагичного случая президент Садыр Жапаров поручил МВД и местным властям усилить безопасность отдыхающих на Иссык-Куле и уделить особое внимание деятельности водного транспорта.



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