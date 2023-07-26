Государственная налоговая служба до 7 августа 2023 уничтожит все декларации физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

По их информации, делается это согласно нормам закона о добровольной легализации и амнистии активов физлиц, вступивший в силу 9 июня.

Будут уничтожены формы декларации физлиц:

FORM STI-100 (декларации физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность);

FORM STI-103 (упрощенная декларация для не имеющих облагаемые доходы);

FORM STI-155 (декларации государственных и муниципальных служащих);

FORM STI-079 (декларации физлиц).

В ГНС добавили, что цель закона о добровольной легализации активов — привлечение доходов в легальный экономический оборот. Срок добровольного декларирования активов — 12 последующих месяцев с момента вступления в силу этого закона.

«Действие этого закона увеличит внутренние и внешние инвестиции в экономику республики, сократит долю теневой экономики, обеспечит гарантии сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов Кыргызстана за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного настоящим законом», — отметили в налоговой.

Закон о легализации активов

Законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» разработала и предложила администрация президента в марте 2022 года.

Первоначальный вариант законопроекта раскритиковали юристы, отмечая, что инициатива противоречит Конституции страны, международным договорам и документам, участником которых является Кыргызстан, а также государственной стратегии по противодействию и ликвидации коррупции.

Однако, несмотря на это, парламент после просьбы президента Садыра Жапарова в июне 2022 года принял законопроект в первом чтении, обещая, внести поправки. Депутаты одобрили законопроект в третьем чтении 4 мая.

По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект действительно переработали, но основные риски, которые озвучивались юристами, остались.

Законом предлагается дать возможность кыргызстанцам задекларировать активы, которые по каким-либо причинам не были задокументированы ранее. Речь идет даже об активах, полученных незаконным или преступным путем, за исключением добытых при совершении преступлений против личности и частной собственности. Для этого надо подать специальную декларацию.

При этом никто не будет обязан раскрывать источник происхождения этих активов. Новая специальная декларация будет служить подтверждением законности их происхождения.