Министерство здравоохранения передумало объединять республиканский центр «СПИД» с Национальным институтом общественного здоровья. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

По её данным, 27 июля в стенах Минздрава прошло заседание, в котором приняли участие руководители Нацинститута и республиканского центра «СПИД».Сообщается, что стороны приняли решение, что республиканский центр «СПИД» продолжит функционировать как самостоятельная организация.

По данным пресс-службы, в начале июля Минздрав приказал Национальному институту общественного здоровья пройти перерегистрацию. В процессе руководство Нацинститута инициировало проект о включении в свой состав республиканского центра «СПИД» и республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Митинг против объединения ведомств

21 июля пациенты с гепатитом и ВИЧ собрались возле здания Минздрава и выступили против инициативы Минздрава о слиянии центра «СПИД» и Нацинститута общественного здоровья. По их словам, представители министерства толком не разъяснили, зачем объединяют два ведомства.

«Наши чиновники делают это все летом, пока все в отпусках и никто не заметит. Объединение грозит тем, что в итоге мы потеряем единственную нормально работающую структуру в Минздраве, а пациенты с ВИЧ останутся без нормальной медицинской поддержки», — сказали они.

Пациенты также беспокоились о раскрытии статуса человека и потенциальной стигматизации и дискриминации в отношении него в обществе в том случае, если центр все же станет частью Нацинститута.

Тогда на митинг прибыла замминистра здравоохранения Бубужан Арыкбаева и заверила пациентов, что с объединением республиканского центра «СПИД» с национальным институтом общественного здоровья «ничего не изменится». Она утверждала, что Минздрав лишь хочет «усилить научно-исследовательскую сторону как институт».

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