Аудит соответствия исполнения и составления бюджета города Бишкек за 2021 год выявил финансовые нарушения на общую сумму 1 млрд 778,3 млн сомов. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Счетной палаты.



Аудит выявил недостачу товарно-материальных ценностей, необоснованную выдачу зарплат и командировочных, завышение стоимости строительных работ, излишнее финансирование бюджетных учреждений и нецелевое использование бюджетных средств, а также нарушения при выплате заработной платы.

По данным счётной палаты, сумма в 1 млрд 171 млн сомов была нерационально использована.



«Материалы, содержащие некоторые финансовые нарушения, направлены Генеральной прокуратуре для дачи правовой оценки», — сообщили в Счетной палате.

Читать по теме: Аудит выявил множество нарушений в «Бишкекском агентстве ритуальных услуг» — Кадырбек Атамбаев

