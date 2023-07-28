Новость обновлена в 18:39 с комментарием МЧС Кыргызстана.

При спуске с пика Победы группа из четырёх иностранных альпинистов пропала с трекеров и с 19 июля не выходит на связь. Об этом со ссылкой на координатора команды Ярослава Сабырбаева сообщается на сайте Mountain.ru.

По его словам, группа, состоявшая из профессиональных альпинистов — супругов Дмитрия и Светланы Павленко, и двух других иностранцев начали подъем 13 июля. Последний раз альпинисты выходили на связь 19 июля в 23:00 с высоты в 7400 метров. Они сообщали, что начинают спуск обратно по маршруту Абалакова.

«И потом резко ушли до 6579 метров: минус 600 метров за 31 минуту. По меткам “Гармина” (трекера), в реалии может быть гораздо быстрее, если “Гармин” дал точку через полчаса. Они могли слететь за минуты. Это было 20 июля. Начал связываться со всеми. В базе не было погоды», — сообщил Сабырбаев.

Сегодня, 28 июля пресс-служба МЧС Кыргызстана сообщила, что на поиски пропавших альпинистов привлекли группу из 23 спасателей. По данным ведомства, трое из альпинистов — граждане России, а четвёртый — Литвы.

«Альпинисты заключили контракт с туристической компанией “Аксай-Трэвел” в Кыргызстане и 11 июля со страховкой заселились в лагерь на Иссык-Куле. В этот же день они отправились к пику Победы. Последний раз альпинисты выходили на связь 19 июля на высоте 6900 метров. А 24 июля по спутниковой связи была получена координата, информирующая о том, что туристам нужна помощь», — сообщили в МЧС.

Компания «Аксай-Трэвел» сразу начала поисковую операцию на вертолёте. Поиски велись в течение двух дней, но они закончилась безуспешно, заключили в МЧС.

Баглан Жунусов, президент Федерации Альпинизма и Скалолазания Казахстана, предполагат, что были совершены три стратегические ошибки. Первая — неправильная акклиматизация. Трекер показал, что альпинисты поднимались на пик 6 дней. По мнению президента федерации, это достаточно долго, и причиной этому могла стать акклиматизация.

Вторая — отсутствие тактического плана. Находясь на высоте 6200 метров, группа решила подниматься дальше всю ночь в течение 20 часов. По словам Жунусова, не следовало продолжать идти в полночь.

«24 часа никто не работает. Нет такого понятия “любой ценой на вершину”. И третья [ошибка] — принятие решений на спуске было уже хаотичным. Вероятно, наверху что-то случилось, кому-то стало плохо. Спуск с 7300 до 7200 м за 2,5 часа может указывать на то, что кто-то из группы не мог идти, и они пытались его спускать. Плюс, наверное, погода портилась. И там уже пошёл такой расколбас, какой случается и в командах мастеров. Что дальше? Скорее всего, они ушли с лавиной. Вряд ли можно рассчитывать, что по прошествии стольких дней кто-то из ребят выжил», — сказал Жунусов.

В 2022 году Павленко также пропал во время подъема на пик Победы, но через некоторое время нашелся. Он и его супруга Светлана Павленко — профессиональные альпинисты. Оба приехали из России, но познакомились в Кыргызстане благодаря общему хобби. В мае 2022 года Дмитрий и Светлана поднялись на пик Путина и установили на нем флаг Украины. Позже Федерация альпинизма сняла украинский флаг на пике Путина и водрузила туда флаг Кыргызстана.

Авторка: Салия Хурова.



