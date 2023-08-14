Пропавших альпинистов найти не удалось — группа спасателей прекратила поиски 8 августа из-за погодных условий и угрозы жизни. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, к поискам привлекли три поисково-спасательные группы, в которых были 21 человек. Также к поискам привлекли вертолет для доставки спасателей и проведения фото- и видеосъемки местности с высоты.

Спасатели провели два дня в базовом лагере «Южный Энильчек» на высоте 4 100 метров для акклиматизации организма. Затем поднялись на высоту более 6 000 метров, чтобы продолжить поиски.

По данным ведомства, в поисках также участвовал мастер спорта Кыргызстана по альпинизму Дмитрий Греков.

С помощью координат GPS-трекера одного из пропавших альпинистов, было определено место падения. Поисковая группа пролетела почти один километр вниз по отвесной стене. Однако два визуальных облета не принесли успехов.

«С учетом сложных погодных условий, продолжающихся сходов снежных лавин и угрозы для жизни спасателей МЧС по маршруту восхождения, 8 августа 2023 года принято решение об их возвращении в базовый лагерь и в дальнейшем в места постоянной дислокации», — сообщили в МЧС.

Исчезновение альпинистов

Группа из четырех альпинистов перестала выходить на связь с 19 июля. Известно, что тогда они совершали спуск с пика Победы. Трое из пропавших россияне, а четвертый — гражданин Литвы.

24 июля по спутниковому телефону поступили координаты для оказания помощи альпинистам. В течение следующих двух дней компания «Аксай-Трэвел» вела поисковую операцию на арендованном вертолете, однако безуспешно.

МЧС России 27 июля отправил официальный запрос МЧС Кыргызстана об оказании помощи и проведении оперативно-розыскных мероприятий.