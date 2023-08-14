Лейтенант Иссык-Кульской областной эколого-туристической милиции Эрлан Мусакожоев пытался покончить жизнь самоубийством из-за давления со стороны командира, полковника милиции Бакыта Абакирова. Об этом 12 августа он рассказал журналистам «Азаттыкка».

По словам Мусакожоева, с 17 июля по 18 августа он находился на больничном по состоянию здоровья. Но командир позвонил ему и сказал, что «если не выйдет на работу, то потеряет работу».

«Он сказал, чтобы 10 августа в 9:00 я приехал в “Рух-Ордо” в Чолпон-Ате и сильно обматерил меня. Я не смог выдержать давления командира и пытался наложить на себя руки. Давление с его стороны продолжается до сих пор», — сказал он.

Он обратился к министру внутренних дел Улану Ниязбекову и считает, что его командир должен понести ответственность в рамках закона.

По данным медиков Иссык-Кульской районной больницы, сейчас состояние здоровья Мусакожоева стабильное.

Командир милиции Бакыт Абакиров комментируя ситуацию рассказал, что ему непонятна попытка самоубийства со стороны Мусакожоева.

«Он болел. Об этом говорили коллеги, а когда я приехал домой к ним, то его жена тоже сказала, что он “бредит”. Для лечения я отвез его в медчасть. 11 августа он сам приехал в Чолпон-Ату и сказал, что готов выйти на работу, что выздоровел. Он пырнул себя ножом на глазах у милиционеров, которые стояли в ряду, я сам ничего не понял. Сейчас ведется следствие, по итогу я дам комментарий», — сказал он.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили «Клоопу», что ведется служебное расследование, а также, что по итогам разбирательства предоставят дополнительную информацию.

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Автор: Рустам Турсунбеков