С 11 августа в Бишкеке начали проверку мечетей, медресе и других религиозных учреждений. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК).



Отмечается, что проверяются документы мечетей и медресе, в том числе на участки, на которых они расположены. Проверяются также учебные программы, соблюдение санитарной и пожарной безопасности.

В муфтияте добавили, что в отношении руководителей, не подготовившихся к проверке, принимаются соответствующие меры.

8 августа ГКНБ приостановил деятельность 39 мечетей и 21 религиозного учебного заведения. Также спецслужба дала предписания в отношении 48 мечетей и 40 медресе. До этого Госкомитет выявил 60 незаконно функционирующих мечетей в Джалал-Абадской области.

Согласно последним данным, в республике насчитывается около 2,6 тысячи мечетей, примерно 100 медресе и 10 исламских институтов.