Президент Садыр Жапаров 13 августа открыл первый Кубок мира среди клубных команд по кок-бору на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Жапаров выступил с приветственной речью и отметил заслуги предков и нынешнего поколения в сохранении традиций и заветов, в том числе кок-бору. Также президент выразил благодарность всем, кто способствует широкому распространению этой игры, а также ее болельщикам.

«Здоровье нации сегодня является одним из приоритетных направлений государственной политики. Для построения сильного Кыргызстана, необходимо вырастить в стране здоровую, волевую, патриотичную молодежь!» — подчеркнул глава государства.

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На Кубке мира по кок-бору участвуют команды из шести стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, США, Турции и России. Известно, что призовой фонд турнира составляет 10 млн сомов. Состязания продлятся до 20 августа.

Кок-бору — национальная конная игра, в которой всадники должны завладеть и удержать тушу козла, а затем забросить ее в ворота команды соперника. В 2017 году игру внесли в список нематериального наследия человечества.