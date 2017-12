ЮНЕСКО внесла кок-бору в список нематериального наследия человечества

Заявку от Кыргызстана рассмотрели на 12-ой сессии по охране нематериального культурного наследия человечества, которая проходит в южнокорейском городе Чеджу.

Национальная конная игра была включена в список на заседании комитета 7 декабря.

Kok boru, traditional horse game, just inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Congratulations, #Kyrgyzstan! #IntangibleHeritage #12COM

ℹ️ https://t.co/Kt32iYjjHP pic.twitter.com/l2yTos32yn

— UNESCO (@UNESCO) December 7, 2017