ЮНЕСКО внесла кок-бору в список нематериального наследия человечества

Заявку от Кыргызстана рассмотрели на 12-ой сессии по охране нематериального культурного наследия человечества, которая проходит в южнокорейском городе Чеджу.

Национальная конная игра была включена в список на заседании комитета 7 декабря.

Кроме Кыргызстана, свою заявку подал Казахстан со своей национальной игрой асык-ата, а также Азербайджан со своим рецептом приготовления национального блюда — долма.

Кок-бору — конная игра, в которой всадники должны завладеть и удержать тушу козла, а затем забросить ее в ворота команды соперника. С 2016 года игроки используют муляж тушки.

На прошедшем чемпионате мира, сборная Кыргызстана заняла второе место, уступив в финале сборной Казахстана со счетом 1-4.

Это уже 12-ое заседание межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия человечества. В течение шести дней 24 члена комитета обсудят проблемы, с которыми сталкиваются обычаи и традиции в странах по всему миру.

Конвенцию по защите нематериального культурного наследия ЮНЕСКО приняли в 2003 году. Ранее от Кыргызстана в этот список добавили искусство акынов, эпос «Манас» и в 2014 году юрту.

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