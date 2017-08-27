Команда из Кыргызстана проиграла сборной Казахстана в финале первого чемпионата мира по кок-бору, прошедшего в Астане. Кыргызские спортсмены заняли второе место и заберут с собой призовые деньги в размере 1 млн сомов.

В первом тайме казахстанцы вели со счетом 3:1. Во втором им удалось увеличить разрыв и обыграть сборную Кыргызстана со счетом 4:1.

В итоге, команда из Кыргызстана заняла второе место на чемпионате мира по кок-бору. С собой спортсмены увезут призовые деньги — 1 млн 34 тысячи сомов.

Казахская команда выиграла 10 млн тенге (более 2 млн сомов). Третье место взяла сборная Таджикистана. Они увезут с собой призовые в размере 2 млн тенге (413 тысяч сомов).

Ранее кыргызская сборная досрочно вышла в финал соревнований, набрав в групповом этапе 12 очков из 12 возможных.

Кыргызстан встретился и победил все команды из своей группы: Турцию, Монголию, Таджикистан, Узбекистан и Соединенные Штаты.

Начало чемпионата мира началось со скандала. Кыргызской сборной хотели запретить играть с подкованными лошадьми и присудили техническое поражение.

По мнению судей, подковы на задние подковы лошадей могли травмировать других спортсменов. Лидер кыргызской команды заявил, что здоровье лошадей для них важнее и отказался выходить на поле.

После судейская коллегия отменила техническое поражение и разрешила кыргызской сборной сыграть с Монголией.

Первый чемпионат мира по кок-бору был организован во время всемирной выставки EXPO-2017 в Астане.

Всего в турнире участвуют представители 12 стран: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Турция, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Сборные Кыргызстана и Казахстана встречаются в финале по кок-бору не в первый раз.

В 2013 году в Астане проходил чемпионат Азии. В финальном матче победила казахская команда со счетом 4:2.

Вторая встреча случилась на Всемирных играх кочевников в 2016 году. Тогда Кыргызстан взял реванш выиграв со счетом 15:3.

Кок-бору или «козлодрание» — древняя конная игра, популярная среди кочевых народов Центральной Азии. Всадники двух команд борются за тушу козла, которую необходимо забросить в ворота соперника.

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