Сборной Кыргызстана запретили участвовать в первой игре на чемпионате мира по кок-бору, который проходит в Астане. Судьи попросили кыргызских спортсменов снять задние подковы с лошадей, но те отказались, и им засчитали поражение.

Сборную Кыргызстана 21 августа не допустили к первой игре против монгольской команды на чемпионате мира по кок-бору и присудили техническое поражение со счетом 0:7.

Конфликт произошел из-за того, что судьи потребовали снять задние подковы лошадей для безопасности других игроков — кыргызские спортсмены отказались это сделать.

По словам представителя кыргызской сборной, у лошадей были алюминиевые подковы, которые никого бы не травмировали.

Руководитель сборной Кыргызстана заявил, что неподкованные лошади не выдержали бы больше одной игры, так как казахский ипподром засыпан песком с мелкими камнями, что может травмировать ноги животных.

«Без подков играть будет невозможно. В Кыргызстане ни один турнир не проходит с участием неподкованных лошадей. Тут же нас просят убрать подковы с задних ног лошадей. Если так сделать, то больше одной игры мы тут не сможем провести», — сказал руководитель сборной Кыргызстана Талас Бегалиев.

В итоге, судьи разрешили сборной Кыргызстана играть с подкованными лошадьми, но заранее засчитав поражение в первом матче. Кыргызская сборная отказалась выходить на поле и направила протест на имя главной судейской коллегии.

Сейчас коллегия судей рассматривает вопрос о снятии с чемпионата кыргызской сборной по их же инициативе.

Это не первый скандал с участием кыргызской сборной — 15 августа сильнейшего игрока сборной Манаса Ниязова исключили из команды по неизвестным причинам. Известно, что Ниязова не взяли в состав команды только на этот чемпионат.

Первый чемпионат мира по кок-бору был организован во время всемирной выставки EXPO-2017. Всего в турнире участвуют 12 сборных команд: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Турция, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Кок-бору или «козлодрание» — древняя конная игра, популярная среди кочевых народов Центральной Азии. Всадники двух команд борются за тушу козла, которую необходимо забросить в ворота соперника.

По теме: