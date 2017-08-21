Служба информационной безопасности Чехии (BIS) изучает обстоятельства, при которых компания Liglass Trading выиграла тендер на строительство ГЭС в Кыргызстане — об этом сообщила чешская газета «Лидове новини» со ссылкой на свои источники.

Расследование, по информации «Лидове новини», проводится по просьбе министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека. Один из источников газеты в спецслужбах сказал, что Заоралек попросил BIS заняться расследованием, но результатов пока нет.

Liglass Trading — чешская компания, которая выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и 10 малых станций. Однако журналисты заподозрили компанию в отсутствии квалификации для такого проекта.

Официально изданию никто не подтвердил факт проведения расследования, однако «Лидове новини» получила подтверждение об этом от трех независимых друг от друга источников.

Часть своего материала издание также уделило главе администрации президента Кыргызстана Сапару Исакову, которого журналисты заподозрили в лоббировании интересов чешской компании в Кыргызстане.

Глава канцелярии чешского президента Вратислав Минарж осенью 2016 года отправил письмо Исакову, в котором рекомендовал Liglass Trading в качестве компании, способной построить ГЭС в Кыргызстане.

Сам Минарж сказал «Лидове новини», что за последние два месяца разговаривал с Исаковым более 40 раз — 23 раза в августе и 18 раз в июле.

Скандал с Liglass Trading

В мае 2017 года Госкомитет промышленности объявил тендер на постройку ГЭС в Кыргызстане. Победителем конкурса стала чешская компания Liglass Trading.

Правительство подписало с Liglass соглашение, согласно которому чешская компания должна построить Верхне-Нарынские ГЭС и 10 малых станций.

До Liglass проектом по Верхне-Нарынским ГЭС занималась российская фирма «РусГидро», однако правительство Кыргызстана расторгло с ней соглашение. Президент Алмазбек Атамбаев заявил, что «Русгидро» не сможет построить ГЭС из-за «падения экономики» России.

Скандал вокруг Liglass Trading начался после публикаций чешских и кыргызских журналистов, которые назвали компанию «убыточной» и «неизвестной». В 2014 году фирма понесла убытки почти в 50 тысяч долларов. Однако, Госкомитет промышленности Кыргызстана заявил, что на счету Liglass Trading есть 383 млн евро.

По словам главы компании Михала Смелика, большая часть из этих денег на строительство — его личные накопления.

В начале августа акционеры компании «Электрические станции» одобрили сотрудничество с чешской компаний. Согласно договору, Liglass Trading должен выделить 230 млн долларов на строительство Нарынской и Акбулунской ГЭС.

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