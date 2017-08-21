Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков пообещал «продолжить путь [президента Алмазбека] Атамбаева» в случае победы на президентских выборах.

Об этом Жээнбеков заявил на заседании правительства 21 августа — это было последнее заседании, на котором он выступал в качестве премьер-министра.

«Если бог даст, и народ поддержит, и если изберут президентом, продолжу большие изменения, путь развития, начатые президентом Алмазбеком Атамбаевым. И постараюсь удержать все достижения. Даст бог, у меня хватит опыта, чести и потенциала, чтобы взять на себя груз народа и государства», — сказал он.

Жээнбеков сказал, что подал заявление об отставке Атамбаеву, и президент возможно подпишет его после обеда 21 августа.

Центризбирком зарегистрировал Жээнбекова кандидатом в президенты от СДПК 21 августа.

Премьер-министр выдвигается на выборы от провластных социал-демократов (СДПК). Его выдвинули в качестве кандидата 15 июля на большом съезде СДПК.

Жээнбеков пользуется поддержкой президента Алмазбека Атамбаева, который назвал премьер-министра «хорошим выбором» для страны.

Однако другие кандидаты в президенты — правозащитница Рита Карасартова и бывший премьер-министр Темир Сариев — обвинили Жээнбекова в «использовании служебного положения» для агитации. Центризбирком проверил жалобы, но не нашел нарушений в действиях главы правительства.

Пока неизвестно, кто заменит Жээнбекова на посту премьер-министра — формально это должен быть его заместитель Мухамметкалый Абулгазиев, но СМИ называют в качестве преемника нынешнего главу администрации президента Сапара Исакова.

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