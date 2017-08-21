Центризбирком утвердил премьер-министра Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты от провластной партии социал-демократов (СДПК).

Регистрация Жээнбекова прошла 21 августа на заседании Центризбиркома.

Председатель ЦИКа Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение кандидата после единогласного одобрения его кандидатуры со стороны остальных членов комиссии.

Жээнбеков пообещал, что уйдёт с поста премьер-министра сразу после регистрации кандидатов.

«Многие мои соратники уговаривали не уходить в отставку, а просто приостановить полномочия до окончания выборов. Но я все это взвесил и решил подать прошение о ней президенту нашей страны. Наш президент поддержал, и я как кандидат в президенты иду на выборы на равных условиях», — сказал Жээнбеков.

Он добавил, что не знает, когда президент подпишет заявление. Вероятно, президент Алмазбек Атамбаев примет отставку Жээнбекова после обеда 21 августа — премьер-министр сказал, что именно в это время встречается с ним.

Жээнбеков утверждает, что не знает имени следующего премьер-министра. Ранее кыргызские СМИ сообщали со ссылкой на свои собственные источники, что следующим главой правительства может стать руководитель администрации президента Сапар Исаков.

Сооронбай Жээнбеков — кандидат в президенты на предстоящих выборах, который баллотируется от провластной партии СДПК.

Кандидатуру Жээнбекова выдвинули на съезде партии 15 июля. Его также поддержал Атамбаев, назвав премьер-министра «честным человеком» и «хорошим выбором» для Кыргызстана.

«Это был бы хороший выбор для страны. Это очень порядочный, не замаранный ни в чем честный человек. Я думаю, он бы продолжал тот курс, который есть в стране, направленный на построение прозрачного и честного общества», — говорил президент.

Выдвижение Жээнбекова сопровождалось критикой со стороны других кандидатов — например, бывший премьер-министр Темир Сариев обвинил его в «использовании служебного положения» для агитации.

Сариев посчитал, сколько раз Жээнбеков появился в эфире КТРК за три недели — 127 раз, намного чаще чем остальные кандидаты в президенты. Однако ЦИК не увидел признаков агитации со стороны премьер-министра.

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