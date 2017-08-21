Установили личность мужчины, сообщившего о якобы заложенной бомбе в бишкекском ЦУМе. Против него возбудят уголовное дело.
Оперативники нашли мужчину, который сделал ложный вызов о бомбе в ЦУМе. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин КР С. Т., 1973 года рождения, совершивший этот ложный звонок, — сказали в пресс-службе.
Материалы передали в Главное следственное управление ГКНБ для возбуждения уголовного дела.
Днем 20 августа неизвестный сообщил в дежурную часть МВД, что в здании ЦУМа заложена бомба. Персонал здания эвакуировали, территорию оцепили.
Поисками бомбы занимались саперы ГКНБ. Правоохранители не обнаружили взрывчатки, и звонок поступивший в МВД признали ложным.
Фото: Максат Элебесов, «Спутник»
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