Установили личность мужчины, сообщившего о якобы заложенной бомбе в бишкекском ЦУМе. Против него возбудят уголовное дело.

Оперативники нашли мужчину, который сделал ложный вызов о бомбе в ЦУМе. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин КР С. Т., 1973 года рождения, совершивший этот ложный звонок, — сказали в пресс-службе.

Материалы передали в Главное следственное управление ГКНБ для возбуждения уголовного дела.

Днем 20 августа неизвестный сообщил в дежурную часть МВД, что в здании ЦУМа заложена бомба. Персонал здания эвакуировали, территорию оцепили.

Поисками бомбы занимались саперы ГКНБ. Правоохранители не обнаружили взрывчатки, и звонок поступивший в МВД признали ложным.

Фото: Максат Элебесов, «Спутник»

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