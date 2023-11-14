Новость обновлена в 13:16. Добавлен ответ ГКНБ о том, что Анвар Габбазов владеет ТЦ «ЦУМ Айчурек» через своих родственников.

Администрация «ЦУМ-Айчурек» заявила, что объявленный в международный розыск Анвар Габбазов не является владельцем торгового центра. Об этом в администрации сообщили журналистам Kaktus.media.

«Он не является и никогда не являлся ни акционером, ни работником нашего общества», — сообщили в торговом центре.

В ответ в ГКНБ заявили, что Анвар Габбазов владеет ТЦ «ЦУМ Айчурек» через своих родственников

По данным спецслужбы, учредители торгового центра являются два юрлица «Главный Универсальный Магазин» и «ЦУМ Холдинг». Как сообщили в Госкомитете, учредителем первого юрлица является мать Габбазова Анашхан Маметова, а «ЦУМ Холдинг» владеет человек, аффилированный с Габбазовым, по имени Болушбек Абдыжапаров.

«Кроме того, основная деятельность “ЦУМ Айчурек” по сдаче в наем торговых площадей и офисных помещений осуществляется через ОсОО “Сити Центр”, где единственным учредителем является Хадия Маметова, родная сестра Габбазова», — говорят в ГКНБ.

Также спецслужба установила, что руководитель компании «Главный Универсальный Магазин» Нурмамет Мухтаров прописан по тому же адресу, где живет Габбазов и его брат.

«Таким образом, истинным владельцем “ЦУМ Айчурек” является Анвар Габбазов (ныне Маметов), который указанное имущество зарегистрировал на своих аффилированных лиц», — заключили в Госкомитете.

Ранее стало известно, что ГКНБ возбудил в отношении Габбазова уголовное дело по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ». В Госкомитете сообщили, что он «занимался финансированием членов ОПГ Камчы Кольбаева и легализацией преступных доходов». В сообщении спецслужбы также говорилось, что Габбазов является владельцем «ЦУМ-Айчурек».

Убийство Кольбаева

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ тогда сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого Госкомитет начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.

9 октября спецслужба сообщила, что предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд. На них наложили арест. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства.