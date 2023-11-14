Журналистка Канышай Мамыркулова и племянник депутата Адахана Мадумарова Эльмурат Калыбеков 13 ноября побывали на допросе в ГКНБ в качестве свидетелей. Как сообщает «Азаттык», обоих допросили по делу задержанного ранее члена партии «Бүтүн Кыргызстан» Замирбека Шамшидина уулу.

«Я подписала соответствующие бумаги, поэтому рассказать все не могу. Но это не связано с моей профессиональной деятельностью. Я ответила на вопросы в рамках закона», — сказала Мамыркулова.

Калыбеков также сообщил, что подписал подписку о неразглашении.



«13 сентября у Бишкекского горсуда был первый суд по делу Адахана Мадумарова. Меня допросили по тому, что там тогда говорил Замирбек Шамшидин уулу», — рассказал он.

ГКНБ пока не предоставил информацию о допросе журналистки и племянника Мадумарова.



Политика и лидера партии «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова задержали 2 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Сейчас он содержится в СИЗО ГКНБ.

Сторонника Мадумарова и члена его партии Замирбека Шамшидина уулу ГКНБ задержал 21 сентября. Сначала в его отношении 8 сентября было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». Однако после его участия в митинге в поддержку депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова 13 сентября статью переквалифицировали на «Массовые беспорядки».



Согласно последнему решению суда, Шамшидин уулу будет содержаться под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 8 декабря 2023 года.

Фото на главной: Темир Сыдыкбеков / «Азаттык».