14 ноября депутаты Ошского горкенеша выразили недоверие мэру Бакытбеку Жетигенову. Такое решение они приняли на внеочередной сессии горкенеша.

Как пишет издание Turmush, вопрос о выражении недоверия был поднят лидерами фракций горкенеша. Инициативу поддержали, после чего депутаты приступили к закрытому голосованию.



В голосовании приняли участие 42 из 45 депутатов, из которых выражение недоверия поддержали 38 нардепов. Против проголосовали трое.



Как сообщил «Клоопу» пресс-секретарь мэрии города Ош Жумамидин Сулайманкулов, депутаты считают, что 95% постановлений горкенеша не выполняются муниципалитетом.



«У них такое основание [для выражения недоверия]. Однако наоборот 95% постановлений выполнены мэрий, а остальные 5% по разным причинам выполняются сейчас», — сказал он.



Самого мэра Жетигенова на сессии горкенеша не было. Согласно закону «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», мэр Оша может быть снят со своей должности «в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов городского кенеша».

Бакытбек Жетигенов стал мэром Оша в ноябре 2022 года.