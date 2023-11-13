У депутата и лидера парламентской фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова ухудшилось состояние здоровья. Об этом 13 ноября «Азатыку» сообщил адвокат политика Майрамбек Жумабеков.



По его словам, 13 ноября политика доставили в Бишкекский горсуд, где рассматривалась апелляционная жалоба защиты о признании незаконными доказательств, добытых во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено по заявлению Чынгыза Абдымомунова о передаче партии «Бүтүн Кыргызстан» $50 тысяч в 2015 году.

Жумабеков сообщил, что горсуд не удовлетворил ходатайство о признании доказательств незаконными.

«Адахана Мадумарова сегодня привезли в суд. Состояние плохое. Давление упало до 90», — сказал Жумабеков.

26 октября Мадумарова из-за ухудшения здоровья перевели в Национальный Центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова в Бишкеке, а 2 ноября его вновь перевели в СИЗО ГКНБ.

В спецслужбе пока не комментировали состояние здоровья политика.

Задержание Мадумарова

Лидер фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахан Мадумаров был задержан МВД 2 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена».

Дело политика связано с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза. В тот год Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка площадью 5 гектаров для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста.

Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Төрт-Көчө.

Позже политика допросили еще по одному делу. На Мадумарова написал заявление некий Чынгыз Абдымомунов, который перед выборами в 2015 году якобы отдал в кассу партии «Бүтүн Кыргызстан» $50 тысяч и, чтобы вернуть деньги, он написал заявление в милицию.

Мадумаров же не согласился с обвинениями, заявив, что партия не собирала деньги на выборах.