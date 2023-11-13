В ГКНБ 13 ноября сообщили о задержании пользователя социальной сети Facebook. В спецслужбе заявили, что он «публично призывал к организации массовых беспорядков 19 ноября 2023 года».

Как рассказали в ГКНБ, мужчину нашли во время оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статье «Массовые беспорядки».



По данным спецслужбы, задержанный М.А.Р. 1980 года рождения под аккаунтом Адис Жумагулов «на регулярной основе публиковал призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти».

«Во избежание ответственности за свои деяния, пользователь М.А.Р. прибегал к настройкам конфиденциальности, т.е. пользовался фейковым аккаунтом в социальной сети Facebook. В ходе проведенных неотложных обысковых мероприятий по месту жительства М.А.Р. изъяты его мобильные устройства в количестве 4 единиц, персональный компьютер, 2 единицы огнестрельного оружия и патроны к ним, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела», — сообщили в ГКНБ.

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В спецслужбе добавили, что оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

В Кыргызстане посты в соцсетях нередко становятся причиной для возбуждения уголовных дел по различным статьям. Например, гражданского активиста и блогера Алилета Балтабая приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновным в призывах к массовым беспорядкам. Сообщалось, что поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Балтабая в фейсбуке.

