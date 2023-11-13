Самбист Бек Эркебай уулу завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо, который проходит в Армении. Об этом 12 ноября сообщили в Департаменте физической культуры и спорта.

Спортсмен боролся в категории до 88 кг по боевому самбо, в полуфинале проиграл армянскому спортсмену. В первом матче он победил французского спортсмена, а в четвертьфинале-новозеландца.

Всего на этом турнире кыргызстанские спортсмены завоевали пять медалей. Чемпионом мира стал Жамалбек Асылбек уулу (88 кг), серебряную медаль выиграл Белек Бараканов (64 кг). А Болот Токтогонов (98 кг) и Саяк Бараканов (64 кг) завоевали бронзовые медали.

Чемпионат мира по самбо стартовал 10 ноября. Соревнования завершатся 12 ноября. В нем принимают участие спортсмены из 65 стран.