Журналистка Канышай Мамыркулова получила повестку на допрос в ГКНБ по делу Замирбека Шамшидина уулу — члена партии «Бутун Кыргызстан», задержанного в сентябре. Об этом журналистка сообщила сама на своей странице в фейсбуке.

«Я не член партии «Бутун Кыргызстан», но сегодня к 14:00 меня вызвали «на чай» в ГКНБ по делу Замирбека Шамшидина уулу», — написала она.

По этому же делу сегодня к 15:00 ГКНБ вызвал однопартийца Шамшидина уулу и племянника задержанного политика Адахана Мадумарова — Эльмурата Калыбекова. Об этом в интервью «Азаттыку» сообщил член партии «Бутун Кыргызстан» Актилек Орозбеков.

Член партии «Бутун Кыргызстан» и сторонник Мадумарова Замирбек Шамшидин уулу был задержан 23 сентября.

По словам адвоката Алманбета Бексултанова, в отношении Шамшидина уулу 8 сентября возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». Позже, 13 сентября, эту статью заменили на статью «Массовые беспорядки». 25 сентября его заключили под стражу в СИЗО-1 Бишкека.

Лидера фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова был задержан МВД. Ему было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена» по делу, связанному с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза.

Сейчас он тоже находится под стражей в СИЗО.





